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مالي.. بالبدء في محاكمة 46 جنديا إيفواريا بباماكو

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقة واحدة
جنود ماليون وسط احتفالات شعبية بساحة الاستقلال في باماكو (صحراء ميديا)

يرتقب أن تشرع محكمة الاستئناف في باماكو، اليوم الخميس، في محاكمة 46 جنديا إيفواريا يشتبه في كونهم “مرتزقة” والمعتقلين في مالي منذ يوليو الماضي.

وألقي القبض في 10 يوليو الماضي على 49 جنديا إيفواريا في مالي، و ص فوا بـ “المرتزقة”، وتم سجنهم رسميا بعد اتهامهم بـ”محاولة المس بالأمن الخارجي للدولة” في منتصف غشت الماضي. وقد تم إطلاق سراح ثلاث نساء منهم لاحقا.

وتؤكد أبيدجان أن هؤلاء الجنود كانوا في مهمة للأمم المتحدة، في إطار عمليات الدعم اللوجستيكي لبعثة الأمم المتحدة في مالي (منوسما)، وتطالب بالإفراج عنهم.

كما قام وفد إيفواري بقيادة وزير الدفاع بزيارة إلى باماكو الأسبوع الماضي، حيث وقع مذكرة تفاهم مع السلطات الانتقالية، وأكد الوزير أن القضية “تتجه نحو التسوية”.

وكانت قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أمهلت السلطات المالية حتى الأول من يناير للإفراج عن الجنود الإيفواريين.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ دقيقة واحدة

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