وفاة البرازيلي بيليه أسطورة كرة القدم “الخالدة” عن 82 عاما

توفي البرازيلي بيليه، أسطورة كرة القدم العالمية والمهاجم العبقري الذي أحدث ثورة في عالم المستديرة، الخميس عن 82 عاما في ساو باولو (جنوب-شرق)، بحسب ما أعلنت عائلته والمستشفى حيث كان يرقد منذ قرابة الشهر لعلاج سرطان القولون.

وبحسب التقرير الطبي “أكد مستشفى ألبرت أينشتاين وفاة إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، بيليه، في 29ديسمبر 2022، الساعة 15 و27 دقيقة بسبب فشل أعضاء متعد دة نتيجة تطو ر مرض السرطان”.

وكتبت ابنة “الملك” كيلي ناسيمنتو على انستغرام من المستشفى “نشكرك. نحب ك بلا حدود. أرقد بسلام”.

اختير بيليه، اللاعب الوحيد المتو ج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) أفضل رياضي في القرن الماضي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن عينه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تشكل وفاته صدمته لعشاق كرة القدم حول العالم، بعد أيام من انتهاء مونديال قطر 2022، حيث ودعت البرازيل من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

“أجلبوا الكأس إلى البيت!”، هكذا نشر الحساب الرسمي لبيليه على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم المباراة الأولى للبرازيل أمام صربيا (2-0). وطوال البطولة، نشر رسائل تحفيزية لمنتخب البرازيل ثم هنأ الأرجنتيني ليونيل ميسي على اللقب “المستحق” ضد فرنسا.

خسر بيليه معركته الأخيرة مع سرطان القولون المكتشف فيسبتمبر 2021 خلال فحوص روتينية.

وسارع عالم المستديرة للاشادة بالنجم الراحل، فكتب الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) “بيليه خالد – معنا إلى الأبد”.

بيليه “جعل كرة القدم ف ا”، كتب على إنستغرام نيمار وريثه في المنتخب البرازيلي. اضاف “قبل بيليه، كانت كرة القدم مجرد رياضة. لقد غير بيليه كل شيء، وجعل كرة القدم فن (…)، ومنح صوتا للفقراء ولأصحاب البشرة السوداء وفوق كل شيء: أعطى رؤية للبرازيل”.

وبدوره كتب بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي على تويتر “ارقد بسلام”، في اشارة إلى رحيل بيليه.

من ناحيته، أشاد زميل نيمار وميسي في سان جرمان مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بأسطورة كرة القدم مؤكدا أن “إرثه لن ينسى أبدا”.

يعتبره كثر أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، ويعد هذا المراوغ الفتاك الذي ساهم بولادة “كرة السامبا” بمثابة “كنز وطني” في البرازيل.

هز الشباك بغزارة غير مسبوقة: 1281 هدفا في 1363 مباراة تحت ألوان نادي سانتوس (1956-1974)، المنتخب الوطني “سيليساو” ونيويورك كوزموس الأميركي (1975-1977).

لكن بعيدا عن الأرقام، تبقى ذكرى بيليه خالدة كـ”ملك” أحدث ثورة في رياضته. خلد بيليه الرقم 10، لكن عن طريق الخطأ. نسيت البرازيل ارسال أرقام لاعبيها إلى الاتحاد الدولي (فيفا)، فتم اختيارها بطريقة عشوائية. شاءت الصدف أن ينال بيليه الرقم 10 الذي التصق بتاريخ اللعبة.

كان بيليه رائدا في كرة القدم الحديثة، بتقنية استثنائية مقترنة بقدرات رياضية لا مثيل لها برغم قامته المتواضعة (1.72 م).