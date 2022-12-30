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غزواني: صمدنا أمام الكثير من التحديات التي يعاني منها العالم 

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ـ أرشيف (AMI)

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إنه بالرغم من الظروف العالمية  إلا أن موريتانيا صمدت أمام الكثير من التحديات التي يعاني منها العالم بصفة عامة ويعاني منها المحيط.

وأضاف ولد الغزواني الذي كان يتحدث من مدينة لعيون عاصمة ولاية الحرض الغربي، مساء أمس الخميس، إن موريتانيا تنعم بالأمن والاستقرار وبالانسجام الاجتماعي وبالجو السياسي الهادىء.

وأضاف ولد الغزواني إن الجو السياسي الهادىء مكن من التوصل إلى اتفاق سياسي بين الحكومة والأحزاب حول الانتخابات القادمة.

وقال ولد الغزواني في ذات الخطاب إن العلاقات الموريتانية الخارجية هي «علاقات جيدة جدا»  لافتا إلى أن علاقتها  مع دول الجوار تعتبر «ممتازة». 

وبدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الخميس، زيارة لمدينة لعيون عاصمة ولاية الحوض الغربي  لإطلاق عدة مشاريع تنموية.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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