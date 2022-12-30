مليار و 200 مليون أوقية لتزويد بوكي بمياه الشرب من النهر

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، في مدينة بوكى بولاية لبراكنة منظومة تزويد مدينة بوكى بالماء الصالح للشرب من خلال معالجة مياه النهر.

وتتكون هذه المنظومة، محطة لمعالجة وتصفية مياه النهر، بقدرة تدفق 210 متر مكعب للساعة، وخط كهربائي بجهد 250 كيلو فولت، و محطتي ضخ تدفقهما معا 280 متر مكعب للساعة، وخزانين بسعة 500 متر مكعب لكل منهما، وخط نقل من الأنابيب طوله 4 كلم وبقطر 400 ملم.

وبلغت الكلفة الاجمالية لهذا المشروع، الذي سيمكن من سد احتياجات هذه المدينة، من المياه الصالحة للشرب، مليارا و 200 مليون أوقية قديمة على حساب ميزانية الدولة.

وقال وزير المياه والصرف الصحي سيد محمد ولد الطالب أعمر إن هذا المشروع الممول من ميزانية الدولة، يهدف إلى تعزيز إنتاج المياه في مدينة بوكي وتوفير مياه الشرب بالقدر الكافي لسكانها، شاكرا القوات المسلحة ممثلة في الهندسة العسكرية، على عملها وحرصها على تنفيذ هذا المشروع وفق المواصفات الفنية المطلوبة.