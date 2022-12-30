مالي.. الحكم بالسجن 20 عاما على 46 عسكريا إيفواريا

حكمت محكمة استئناف باماكو اليوم الجمعة علي 46 عسكريا من ساحل العاج، بالسجن 20 عاما، بعد إدانتهم بتهمتي “الاعتداء والتآمر على الحكومة” و”زعزعة الأمن الخارجي للدولة”، على ما أعلن المدعي العام لادجي سارا في بيان.

كما حكم على الجنديات الثلاث من ساحل العاج اللواتي أطلقت باماكو سراحهن مطلع سبتمبر، الماضي بالإعدام غيابيا بعد المحاكمة التي أجريت يومي الخميس والجمعة في باماكو، قبيل الموعد النهائي في الأول من يناير الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين.

وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة، وتحت رقابة أمنية مشددة.

وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وتطالب بالإفراج عنهم.

وعقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء “ودية” وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.

ولم ينشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تحدث للصحافيين عن “حادثة مؤسفة”، بينما تحدث وزير الدفاع العاجي عن “سوء تفاهم”. وهي عبارات وصفت حينها بالبعيدة كل البعد من مصطلحات “احتجاز رهائن” و”مرتزقة” التي استخدمها الطرفان لأشهر.