موريتانيا أمطار في خمس ولايات ( مقاييس)

أعلنت وزارة لداخلية واللامركزية اليوم السبت في أن مقاييس المطر سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية هطولأمطار في خمس ولايات.

وجاءت المقاييس على النحو التالي

لبراكنة

بوكى …………………05 مم

مال …………………….05 مم

اترارزه

روصو……………………05 مم

جدر المحكن…………..04 مم

اللكات ………………….10 مم

لكصيبه2………………08 مم

تكانت

ادبلكي……………………34 مم

لحويطات ………………12 مم

الرشيد…………………….10

انيملان…………………5ر5 مم

تجكجه…………………….05 مم

ابيكه……………………..5ر1مم

آدرار

افديرك………………….11 مم

اتواجيل…………………04 مم

تيرس زمور

ازويرات ……………….04 مم

بئر أم اكرين…………02 مم