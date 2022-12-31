الرئيس الموريتاني السابق: قوات الأمن منعتني من دخول اترارزه

أعلن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت أن قوات أمنية منعته من دخول ولاية اترارزة، “بحجة أوامر عليا من والي الولاية”.

وكتب الرئيس السابق على صفحته الشخصية في «الفيسبوك» أن قرار منعه يعد مخالفة واضحة للدستور و للقانون، مشيرا إلى السماح لبعثات الحزب الحاكم بدخول الولاية “في تمييز و استهداف ممنهج وموجه”، وفق تعبيره.

ومنعت دورية الدرك المرابطة عند معبر العاصمة الجنوبي الرئيس السابق ومناصريه من العبور إلى روصو، حيث كان ينوي إقامة مهرجان جماهيري في المدينة.

وطلبت الدورية الموجودة عند الكلمتر 27 جنوبي العاصمة من ولد عبد العزيز العودة لانواكشوط للقاء قائد الدرك وطلب ترخيص مروره مع وفده، ورفض الأخير القرار وطالب بمنحه ورقة مكتوبة بالأوامر.