شخصيات صنعت الحدث في موريتانيا خلال العام 2022

شخصيات عديدة، صنعت الحدث في موريتانيا، أو ارتبط اسمها بأحداث بارزة خلال العام 2022، بعضها كان له حضور في الساحة السياسية، وتابعه الموريتانيون باهتمام بالغ، فيما كان لآخرين بصمات متعددة في مجالات أخري مختلفة.

الطفل شبو

مع نهاية يونيو الماضي أعلن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد (شبو) الذي علق لأكثر من عشرين ساعة في سد تغمره السيول في مدينة بو مديد شرقي البلاد.

وبدأت قصة الطفل ، حين كان يسبح رفقة مجموعة من أصدقائه في سد بومديد، قبل أن يباغته السيل، الذي حاصره لقرابة 20 ساعة، وتابع الموريتانيون قصته باهتمام بالغ، قبل أن يتمكن فريق من الحماية المدنية من إنقاذه باستخدام مروحية.

عمر كونات

أصبح الناشط الموريتاني على شبكات التواصل الاجتماعي عمر كوناتي، المهتم بتتبع السحب الرعدية، يحظى بمتابعة واسعة، مع بداية كل موسم خريف، بسبب المعلومات التي يقدمه بخصوص هطول الأمطار.

كوناتي قفز للواجهة خلال خريف 2022، وأصبح من بين أكثر الحسابات متابعة، وتم تداول توقعاته لهطول الأمطار على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

طالب الأكادمية البحرية

شهر نوفمبر الماضي أحالت النيابة العامة في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، ضابطًا متهما في قضية مقتل طالب في الأكاديمية البحرية إلى قاضي التحقيق مع تهمة “القتل غير العمد

وكان الطالب أحمد ولد أكار، البالغ من العمر عشرين عامًا، توفي في ظروف وصفت بأنها “غامضة”، حين كان في تكوين عسكري بالأكاديمية، وأعلنت الحكومة حينها، فتح تحقيق في حادث وفاة ولد أكار، واصفة الحادث بـ”المؤسف”.

وتابع الموريتانيون قصة ولد أكار باهتمام كبير في ظل شح الأخبار المتعلقة بوفاته، ونظم عدد من أهاليه وقفات للمطالبة بالكشف عن الظروف التي توفي فيها.

محمد ماء العينين ولد أييه

فقز اسم وزير التهذيب السابق لواجهة المشهد السياسي في موريتانيا، شهر مارس الماضي، حين أعلن الحزب الحاكم بموريتانيا، تغيير اسمه من “الاتحاد من أجل الجمهورية” إلى حزب “الإنصاف” واختيار وزير التعليم محمد ماء العينين ولد أييه، رئيسا جديدا له، خلفا لرئيسه المستقيل سيدي محمد ولد الطالب أعمر.

ليتولي إدارة الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان الموريتاني، والذي يستعد لخوض الانتخابات النيابية والمحلية، خلال العام 2023.

الداه ولد عبد الجليل

عاد اسم وزير الداخلية الموريتانية الأسبق الداه ولد عبد الجليل للواجهة من جديد، حين انتخب رئيسا للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء اختيار ولد عبد الجليل لرئاسة لجنة الانتخابات بعد تعيينه إلى جانب 10 أعضاء آخرين لحضوية اللجنة تتويجا للاتفاق السياسي الذي أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022.

وسبق أن تقلد ولد عبد الجليل في منصب وزير الداخلية في فترة الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع، كما عين مطلع مايو العام الماضي عضوا في المجلس الوطني للامركزية والتنمية المحلية.

أمير عبدو

عين الاتحاد الموريتاني لكرة القدم شهر مارس الماضي القمري أمير عبدو مدربا جديدا للمنتخب الوطني الموريتاني “المرابطون”، بعد إقالة المدرب الفرنسي ديديي غوميز.

ونجح المدرب القمري في وضع المنتخب الوطني الموريتاني “المرابطون” في مقدمة ترتيب مجموعته في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية 2023، بعد الفوز على منتخب السودان بثلاثة أهداف، والتعادل سلبيا مع منتخب الغابون على أرضه.

الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا، شهر سبتمبر الماضي، نهاية المراقبة القضائية، المفروضة على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يتابع الموريتانيون ملفه باهتمام بالغ، وتمكن ولد عبد العزيز من مغادرة العاصمة نواكشوط إلى الداخل لأول مرة منذ عدة أشهر، قبل أن يغادر في اتجاه أوروبا حيث أجري عدة لقاءات سياسية مع الجاليات الموريتانية في عدة دول.

ولد عبد العزيز صنع الحدث من جديد، مع نهاية العام 2022، حين بدأ تحركات سياسية، ونظم أنشطة، قبل أن تمنعه السلطات من مواصلة أنشطته في مدينة ترارزة جنوبي البلاد.