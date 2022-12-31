خلال العام 2022.. أبرز الشخصيات التي ودعتها موريتانيا

ودع الموريتانيون خلال العام 2022 أسماءً وشخصيات بارزة سياسية وعسكرية ودينية وثقافية، وكان لهؤلاء حضورهم وأثرهم القوي في الساحة، وفيما يلي عرض لبعض هذه الأسماء:

أحمد ولد محمد صالح

في شهر يناير من العام 2022 ودعت موريتانيا السياسي أحمد ولد محمد صالح عن عمر ناهز تسعين عاما

وتقلد الراحل عدة مناصب في الحكومة وحزب الشعب، أبرزها وزير الداخلية لفترة طويلة، بالإضافة إلى كونه المبعوث الشخصي للرئيس إلى الخارج.

واعتزل الراحل السياسة بعد انقلاب 1978 إذ قضى سنة كاملة في السجن.

عمر ولد معط الله

أعلن في شهر يناير من العام 2022 عن وفاة السياسي والوزير السابق عمر ولد معط الله، عن عمر ناهز ستين عاما.

الوزير الراحل تقلد عدة مناصب حكومية ووظائف إدارية، منها عمدة بلدية الرياض ثم نائبا في الجمعية الوطنية ووزيرا للتعليم الثانوي في حكومة 2010.

الشيخ آياه ولد الطالب بوي

فقدت موريتانيا في شهر ابريل الخليفة العام للطريقة القادرية في غرب أفريقيا الشيخ آياه ولد الشيخ الطالب بويه، بقرية «النمجاط» بالجنوب الموريتاني، والتي تعتبر عاصمة الطريقة في غرب أفريقيا

الراحل عرف بعلاقاته الواسعة وله أتباع في عدد من الدول في غرب أفريقيا التي وصلتها القادرية في القرن التاسع عشر الميلادي.

ولاد ولد حيمدون

في أواخر شهر يونيو ودعت موريتانيا القائد الأسبق لأركان الحرس الوطني الموريتاني، العقيد المتقاعد ولاد ولد حيمدون

واستفاد ولد حيمدون، من حقه في التقاعد عام 2009، وكانت آخر المناصب التي تقلدها هي مدير المديرية العامة للحماية المدنية، والتي خلفه فيها المقدم حينها الداهي ولد المامي.

وسبق أن تقلد عدة مناصب أبرزها إدارة ميناء نواكشوط، ووالي الحوض الشرقي، وتم انتخابه عام 2015 رئيسا لاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية.

العيدات ولد نانو

في شهر يونيو ودعت البلاد أحد أبرز الشخصيات التي مارست فن المدح النبوي في موريتانيا، العايدات ولد نانو بعد صراع طويل مع المرض.

الراحل قضى أكثر عقد من الزمن وهو طريح الفراش بسبب المرض.

وأعلن مركز «ترانيم للفنون الشعبية» رحيل ولد نانو، مشيرا إلى أنه بلغ شأنا بعيدا في عذوبة الصوت والقدرة على المدح في مختلف المقامات الموسيقية الموريتانية.

اعل ولدابريهمات

فقدت نواكشوط أواخر شهر أغسطس أشهر سائق تاكسي عرفته المدنية خلال العقدين الأخيرين اعل ولد ابريهمات، هو رجل مفوه يستمتع ركاب سيارته بدروسه في السياسة والحياة، أطلق على سيارته «تاكسي الحكمة».

ودادي ولد أمم

أعلن في شهر سبتمبر من العام 2022 عن وفاة الرياضي الموريتاني ودادي ولد أمم.

وبرز نجم ودادي ولد أمم خلال مرحلة التسعينيات في مجال رياضة الدراجات النارية، وحصل خلال مشواره على عدة تكريمات.

اهتم ولد أمم منذ اعتزاله بالعمل السياسي والإعلامي، وخاض عدة تجارب في مجال الأعمال.

التويرگي فال شنان

ودع الموريتانيون في نهاية شهر أكتوبر من العام 2022 بشكل مفاجئ قائد المركز الوطني

لتدريب التويرگي فال شنان،وعزى الجيش الموريتاني فيه ببرقية نشرها على مواقعه الرسمية.

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي قد أعلنوا وفاة العقيد التويرگي، التي وصفوها ب«المفاجئة» دون ذكر الأسباب.

محمدي ولد المصطفى

ودع الموريتانيون منتصف شهر أكتوبر من العام 2022 العالم محمدي ولد المصطفى، وهو أحد أبرز أساتذة محظرة النباغية، جنوب غربي موريتانيا.

وتوفي الفقيد عن عمر يناهز السبعين عامًا، وهو واحد من أول الدارسين على العلامة محمد فال (اباه) ولد عبد الله، في محظرة النباغية.

وبعد سنوات من الأخذ والتعلم، أصبح الفقيد أستاذًا في المحظرة منقطعًا لتدريس الطلبة، فلقن المئات من الموريتانيين والأجانب.

أحمد يورور كيده

في شهر نوفمبر من العام 2022 ودعت موريتانيا الفقيه والقاضي البارز أحمد يورو كيده، أحد أكبر الأوجه العلمية في البلاد.

أحمد ولد حمزة

أعلن يوم 17 من شهر دجنبر رحيل أحمد ولد حمزة، الرئيس الأسبق للمجموعة الحضرية في موريتانيا بعد صراع مع المرض.

وُلد الراحل أحمد عام 1952 في بنشاب بولاية انشيري في موريتانيا، وترعرع في حارة ” تابلو آيدارا” الشعبية المعروفة بضاحية داكار الكبرى “كران داكار”، ماترك الأثر في حياته.

انتخب أواخر ديسمبر 2006 رئيسا للمجموعة الحضرية، وذلك بعد انتخابه عمدة لبلدية تفرغ عن حزب التكتل القوى الديمقراطية.لم يكن وصول أحمد ولد حمزة إلى منصب رئيس مجموعة نواكشوط الحضرية صدفة، فقد بدأ مساره السياسي عام 1991 ورغم انشغالاته في الأعمال التجارية، إلا أنه ظل معارضا عنيداً لنظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع.

وسبق أن تقلد عدة مناصب أبرزها إدارة ميناء نواكشوط، ووالي الحوض الشرقي، وتم انتخابه عام 2015 رئيسا لاتحادية الوطنية للتنمية الحيوانية.

محمد الأمجد ولد محمد الأمين السالم

أعلن منتصف شهر دجنبر في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن وفاة الصحفي والشاعر، محمد الأمجد ولد محمد الأمين السالم، بعد صراع مع المرض.

وسبق للراحل أن عمل في عدة مؤسسات إعلامية، أبرزها التلفزة الموريتانية، التي قدم خلال عمله فيها على مدى سنوات عدة برامج ثقافية ودينية.

كما عمل في عدد من الصحف المكتوبة، بالإضافة إلى عمله ككاتب لعدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، ونصوص شعرية ساخرة، تم نشر بعضها في الصحف المحلية.

محمد المختار ولد آبكه

في شهر دجنبر ودع الموريتانيون الصحفي محمد المختار ولد آبكه؛ بعد رحلة علاجية خضع لها في أحد مستشفيات دار البيضاء بالمغرب.

وسبق أن شغل ولد آبكه منصب مستشار في وزارة التهذيب الوطني؛ كما عمل في عدة قطاعات حكومية.