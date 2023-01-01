مستشار وزير الداخلية : عزيز مصاب بنشاط إعلامي هستيري.. ويسعى للتغطية على التهم 

قال مستشار وزير الداخلية الموريتاني محمد يحيى ولد سعيد، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مصاب بـ « نشاط إعلامي هستيري» مشيرا إلى أنه «يسعى للتغطية على التهم الموجهة له».

وأضاف المستشار أن ولد عبد العزيز يحاول «إيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي» وذلك منذ « الإعلان عن قرار المحكمة العليا القاضي بتأكيد إحالة الملف:2021/001 أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد».

وكتب المستشار على صفحته على الفيسبوك «أن حرية التجمع مكفولة قانونا» مشيرا في الوقت ذاته أنه «لكن لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء».

وأشار المستشار إلى أنه «أنه من غير المقبول تنظيم أنشطة تستخدم للتحريض على العنف والشغب»، لافتا إلى « سلوك استعراضي دأب عليه المتهم المشار إليه مع كل تطور يطرأ على الملف القضائي المتابع فيه».

وجاءت تصريحات المستشار ساعات بعد إعلان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز،أن قوات أمنية منعته من دخول ولاية اترارزة «بحجة أوامر عليا من والي الولاية».

وكتب الرئيس السابق على صفحته الشخصية في «الفيسبوك» أن قرار منعه يعد مخالفة واضحة للدستور و للقانون، مشيرا إلى السماح لبعثات الحزب الحاكم بدخول الولاية «في تمييز و استهداف ممنهج وموجه»، وفق تعبيره.

ومنعت دورية الدرك المرابطة عند معبر العاصمة الجنوبي الرئيس السابق ومناصريه من العبور إلى روصو، حيث كان ينوي إقامة مهرجان جماهيري في المدينة.

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).

وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.