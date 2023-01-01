ضمن الموسم السياحي.. عشرات الأوروبيين يصلون أطار

وصل أمس السبت إلى مطار «أطار الدولي» أزيد من 100 سائح من مختلف الجنسيات الأوروبية، قادمين من فرنسا .

وتعد هذه هي الرحلة الثالثة التي تصل مدينة أطار في إطار الرحلات المبرمجة ضمن الموسم السياحي (2022-2023).

وأكد ممثل شركة مطارات موريتانيا بأطار محمد محمود ولد شيبة أن عدد السياح القادمين على متن هذه الرحلة بلغ (107) من مختلف الجنسيات الأوروبية، موضحا أن الجو العام مشجع لقدوم المزيد نتيجة لما تزخر به البلاد من مقومات سياحية نادرة، مثل مدينتي شنقيط ووادان وكلب الريشات وغير ذلك من المناطق السياحية.

وأضاف أن استمرار وصول هذه الرحلات سيعزز النشاط السياحي في الولاية، ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للساكنة.

وأشار أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لاستقبال السياح في ظروف ممتازة يطبعها الهدوء والأمن والانضباط.

وتجدر الإشارة إلى أن الرحلة الثانية التي قدمت خلال الأسبوع الماضي من فرنسا إلى مطار أطار الدولي ضمن هذا الموسم السياحي كان على متنها 89 سائحا.

وجرى استقبال هذه الرحلة بحضور ممثلين عن المكتب الوطني للسياحة وشركة الطيران المدني والدرك و الشرطة والجمارك والحالة المدنية والطاقم الطبي.