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أخبار

وزارة الصحة تجتمع لمواجهة تزايد إصابات كورونا دوليا

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة

عقدت وزارة الصحة الموريتانية، ليل السبت/ الأحد، اجتماعا افتراضيا، لتدارس الإجراءات المناسبة لمواجهة تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بعض الدول.

وخلال الاجتماع أكد وزير الصحة المختار ولد داهي على أهمية الرفع من مستوى الرقابة الوبائية على عموم التراب الوطني، ومتابعة تطورات الوضع الصحي إقليميا ودوليا.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ قرار بإصدار تعميم حول أهمية الانتباه والحيطة بخصوص كورونا.

الاجتماع ضم كلا من المدير العام للصحة العمومية، ومدير المركز الوطني لمواجهة الطوارئ في مجال الصحة العمومية، ورئيس مصلحة الرقابة الوبائية، وممثلين عن المنظمة العالمية للصحة.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 12 دقيقة

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