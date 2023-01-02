موريتانيا.. أمير عبدو يكشف عن قائمة  «الشان» 

كشف المدير الفني للمنتخب الموريتاني، القمري أمير عبدو، عن قائمته التي ستشارك نهائيات بطولة أفريقيا للأمم “الجزائر 2022″، الخاصة باللاعبين المحليين (الشان)

وتضم اللائحة التي كشف عنها عبدو ليل الأحد/ الاثنين 25 لاعباً ينشطون في الدوري الموريتاني.

ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة ما بين 13 يناير و4 فبراير من العام الجاري.

ويتواجد المنتخب الموريتاني في المجموعة الرابعة من المنافسة رفقة منتخبي مالي وأنغولا.

يذكر أن 18 منتخبا سيُشاركون في “شان الجزائر” قسموا على 5 مجموعات، تتكون الثلاثة الأولى من أربع منتخبات، فيما تضم المجموعتين المتبقيتين ثلاثة منتخبات فقط.

وفيما يلي قائمة المنتخب:

الحراسة:

امباكي اندياي، مامودو امبودج،ناموري دياو

الدفاع:

الدمين السالك

يالي محمد دلاهي

المختار بلال

تيرنو با

دمبا تراوري

محمد بيبو

نوح محمد العبد

سكرانا امحيميد

الوسط:

مولاي خليل أحمد “بسام”

محسن بده

إبراهيما كوليبالي

سيدي يعقوب

محمد لجواد

سيد أحمد محمد العبد

محمد الأمين حوبت

بونا سيدي أعمر

مولاي محمد مولاي إدريس

الهجوم:

حميه الطنجي

ياسين الشيخ الوالي

مامادو سي

سيدي تودا

الحسن محمود