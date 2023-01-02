التآزر: 88 ألف أسرة استفادت من الضمان الصحي

قال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “التآزر” محمد عالي ولد سيد محمد، إن حوالي 88 ألف أسرة استفادت من الضمان الصحي الذي أطلقته الحكومة قبل سنتين.

المندوب كان يتحدث خلال لقاء نظمته، وسائل الإعلام العمومية، ليل الأحد/ الاثنين، لمناقشة “البعد الاجتماعي في خطاب الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال الوطني.

وأضاف ولد سيد محمد، أن الوكالة منحت 37 مليار أوقية قديمة في إطار التحويلات النقدية للطبقات الأكثر فقرا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكد المندوب أن التأزر مولت أكثر من ألفي مشروع مدر للدخل، خلف 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.

وأشار إلى أن الوكالة في السنوات الأخيرة شيدت 98 مدرسة تحتوي على 653 فصلا مجهزا بالطاولات والأدوات المدرسية وتتسع هذه المدارس بسب ولد سيد محمد لما يناهز 49 ألف تلميذ.

وبين المندوب العام للتآزر، أنه تم إنشاء عشرين منشأة صحية وتجهيزها إضافة إلى 17 منشأة صحية أخرى مازالت قيد الإنجاز من بينها مستشفى بالميناء ومركز لتصفية الكلى بتيارت، وإنشاء برنامج وطني لمكافحة سوء التغذية عند الأطفال يتكفل بما يناهز 30 ألف طفل، وإنشاء 70 شبكة مائية اكتملت منها 34 و34 قيد الإنجاز واثنتان تم توصيلهما للربط بمشروع آفطوط الشرقي.