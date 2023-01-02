بعثة سعودية تجري 114 عملية قسطرة لمرضى موريتانيين

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المشروع الطبي التطوعي لجراحات القسطرة القلبية للبالغين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الخاص بسنة 2022 .

وقام الفريق الطبي السعودي المتطوع، التابع للمركز، خلال الحملة بإجراء 114 عملية جراحية متخصصة، تكللت جميعها بالنجاح، بحسب ما أعلن المركز اليوم الاثنين.

وقال المركز إن هذا المشروع يأتي امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية، التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

وأطلقت البعثة أعمالها قبل أزيد من أسبوع، إلى جانب، بعثة سعودية أخرى لجراحة المسالك البولية بكل من مركز استطباب الشيخ زايد، ومركز استطباب الصداقة.

وتأتي أعمال البعثتين المشتركتين بين كل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وجمعية عناية الطبية السعودية، ووزارة الصحة، في إطار الشراكة مع الهيئات السعودية الراعية للأعمال الخيرية، وكذا المتخصصة في مجال القلب والشرايين، وجراحة المسالك البولية.