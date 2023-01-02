موريتانيا تفرض إجراءات على الحدود لمنع تفشي كورونا

قررت موريتانيا ابتداء من مساء اليوم الاثنين، فرض إجراءات جديدة على معابرها الحدودية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من ضمنها إلزامية أخذ اللقاح أو فحص أجري خلال 72 ساعة.

وأصدرت وزارة الصحة الموريتانية تعميمًا موجهًا إلى المديرين الجهويين للصحة ومديري المراكز الاستشفائية، تشرح فيه البروتوكول الخاص باستقبال الوافدين من خارج البلاد.

وتضمن البروتوكول تقديم المسافرين القادمين إلى البلاد فحص PCR سالب أجري قبل أقل من 72 ساعة بالنسبة للمسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح، أو حصلوا على جرعة واحدة من أحد اللقاحات ذات الجرعتين.

كما تضمن البروتوكول القياس الروتيني لدرجة حرارة المسافرين القادمين، عبر استخدام الكاميرا أو الفلاش الحراريين، على مستوى المعابر الحدودية.

من جهة أخرى، دعت الوزارة إلى تطبيق التباعد الاجتماعي في مختلف المراكز الصحية، وارتداء الطواقم الطبية للكمامات والقفازات.

وتأتي هذه الإجراءات بعد فترة طويلة من إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية في موريتانيا، ولكن موجة جديدة من متحور الفيروس بدأت تنتشر في عدة بلدان من بينها الصين.