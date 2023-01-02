السنغال.. إدانة نائبين بتهمة الاعتداء على زميلة لهما في البرلمان

أصدرت محكمة في العاصمة السنغالية دكار، حكما بحبس نائبين 6 أشهر بعد إدانتهما بضرب زميلة لهما في الجمعية الوطني

واعتدى النائبان البرلمانيان ماساتا صمبا ومامادو نيانغ، العضوان في حزب الوحدة والتجمع، وفي تحالف “يوي أسكان واي”، على زميلتهما النائبة إمي نداي التي تنتمي للحزب الرئاسي.

وكان النائب البرلماني ماساتا صامبا قد هاجم زميلته النائبة إمي نداي من منصة الجمعية الوطنية، بعد تصريحات أدلت بها في حق زعيمه الروحي.

وتظهر مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع ماساتا صامبا وهو يصفع البرلمانية، وزميله مامادو نيانغ وهو يوجه لها ركلة على مستوى البطن، وذلك خلال الجلسة العامة.

وحسب محامي النائبة البرلمانية، فإن إمي ندياي دخلت إلى المستشفى بعد الحادث، وقد تفقد جنينها، مضيفا أنه على الرغم من خروجها من المستشفى لكنها ما تزال “في وضع صعب للغاية.”

وتمت محاكمة النائبين، المحبوسين منذ 15 دجنبر المنصرم، يوم 19 من الشهر ذاته من قبل محكمة الجرم المشهود بدكار.

كما قضت المحكمة بدفع النائبين غرامة مالية قدرها 100 ألف فرنك إفريقي (150 أورو) لكل واحد منهما، وتعويضات “مشتركة” قدرها خمسة ملايين فرنك إفريقي (7625 أورو) عن “الاعتداء المتعمد والضرب” على إمي نداي.

وحسب أحد محاميي المتهمين، فإن ماساتا صمبا ومامادو نيانغ سيمكتان في السجن إلى غاية استئناف الحكم.