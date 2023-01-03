روسيا تخصص 50 منحة دراسية للطلاب الموريتانيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، أنها جمهورية روسيا الفدرالية، خصصت 50 منحة للطلاب الموريتانيين، خلال السنة الجامعية الحالية.

وقالت الوزارة في منشور لها، إن “روسيا الفدرالية توزع كل سنة، عددا من منح الدراسات العليا على الطلاب الأجانب. وتمثل حصة موريتانيا منها خمسين (50) منحة للسنة الجامعية 2022-2023”.

ودعت الوزارة، الطلبة الراعبين في الحصول على أحد مقاعد المنحة الدراسية الروسية، إلى التسجيل في رابط نشرته على صفحتها على الفيسبوك، وتحميل الملف الخاص بذلك وإكماله.

وطالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلبة الراغبين في الحصول على المنحة، التواصل مع السفارة الروسية في نواكشوط، للحصول على المزيد من المعلومات.