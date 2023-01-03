موريتانيا توفد كتيبة لحفظ السلام إلى بانكي

￼غادر الفو ج الأول من كتيبة حفظ السلام الموريتانية السابعة اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة إفريقيا الوسطى بانكي، وذلك في إطار تبادل كتيبتي حفظ السلام السادسة والسابعة بهذا البلد الإفريقي.

وتضم كتيبة حفظ السلام المغادرة إلى إفريقيا الوسطى الأول 110 فردا، موزعين بين الضباط وضباط الصف والجنود.

وكان قطاع الدرك بدوره أوفد منتصف الشهر الماضي، إلى إفريقيا الوسطى وحدة تضم 180 فردا، للمشاركة في قوا حفظ السلام، من بينهم 11 ضابطا، و32 ضابط صف، والباقي دركيين موزعين على تشكيل عملياتي، وفريق طبي، وآخر فني، وثالث للوجستيك.

وكانت الوحدة المذكورة تلقت خلال الأشهر الماضية، تدريبات مكثفة على مهامها الجديدة، والمتمثلة في عمليات حفظ النظام، وحماية الأشخاص، والممتلكات وتأمين وحماية مباني الهيئات الأممية، والمقرات الحكومية والشخصيات العليا، والاستجابة لطلبات الاغاثة والمساعدات الانسانية في بلد مضطرب.