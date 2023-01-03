بدء تنفيذ المخطط العمراني الخاص بمدينة جكني

بدأت السلطات الموريتانية في ولاية الحوض الشرقي تنفيذ المخطط العمراني لمدينة جكني الذي صدقت عليه الحكومة الموريتانية، شهر أغسطس الماضي.

ويغطي المخطط العمراني لمدينة جكني، مساحة إجمالية تقدر ب 1780 هكتارا، ويضم مساحة صالحة للسكن 852 هكتارا بالإضافة إلى إعادة تأهيل 590 مقطعا، ويضم 3641 قطعة سكنية بمساحة تتراوح بين 400 و500 م2.

كما يضم المخطط قطعا مخصصة للتجهيزات العمومية والمباني الإدارية بمساحة تقدر بـ 120 هكتارا، وشبكة طرقية تقدر مساحتها بـ 250 هكتارا.

وقال والي الحوض الشرقي اسلمو ولد سيدي، إنه “لا توجد تعويضات في هذه العمليةً، الا للمواطنين الذين لا مآوى لهم، حيث سيتم احتضانهم في التوسعة الجديدة”، داعيا المواطنين إلي “أن يضعوا حدا لظاهرة الكزرة وسحب أمتعتهم لأن السلطات لن تتهاون مع من يمارس هذه المسلكيات في ظل تكريس سلوك المدينة العصرية”.

وأضاف أن “هذا المخطط العمراني سينفذ بصفة شفافةً وعادلة، بغض النظر عن قوة أو ضعف المستفيدين من هذه الخدمةً”، معتبرا أن المصلحة العامة لمدينة جكني تقتضي وجود هذا المخطط لتجاوز طابع البداوة والتعايش مع متطلبات الحياةً العصرية.

وصدق مجلس الوزراء الموريتاني شهر أغسطس الماضي، على مخططات عمرانية لأربع مناطق في موريتانيا هي مدينة «جكني» ومدينة «بغله الجديدة» ومدينة «الركيز» وتجمع «كوندي 3».