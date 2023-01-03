موريتانيا تدين اقتحام وزير إسرائيلي لباحة القدس الشريف

أعربت موريتانيا عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاقتحام وزير في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج اليوم الثلاثاء جاء فيه :

“تستنكر الجمهورية الإسلامية الموريتانية وتدين، أشد الاستنكار والإدانة، اقتحام وزير في الحكومة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصىالمبارك، في خرق واضح للقانون الدولي، واستفزاز سافر لمشاعر الأمة الإسلامية.

ونددت موريتانيا بالانتهاك السافر لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وبكل الإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك،وفق البيان.

وأكدت موريتانيا موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعمها لكل الجهود والمساعي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة،على حدود 1967، عاصمتها القدس، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومجموعة من المستوطنين قد اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء، باحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية.