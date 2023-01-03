غزواني يضع الحجر الأساس لمركب جامعي جديد بانواكشوط

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الثلاثاء بمقاطعة تفرغ زينه الحجر الأساس لبناء مركب جامعي جديد بجامعة نواكشوط.

وسيرفع هذا المركب الجامعي الذي من المتوقع أن تنتهي الأشغال فيه خلال 24 شهرا، القدرة الاستيعابية للجامعة بـ 11 ألف مقعد.

وقال وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، سيد أحمد ولد محمد، في كلمة بالمناسبة، إن جامعة نواكشوط، بنيت بشكلها الحاليلتستوعب 14 ألف طالب جامعي فقط، لكنها تجاوزت قدرتها الاستيعابية منذ فترة.

وأشار أن الوزارة تحركت بأوامر من الرئيس لرفع تلك القدرة الاستيعابية إلى 25 ألف طالب، ضمن مسلسل البناء والتشييد الذي تستفيد منه كل مناحي الخدمات العمومية، حسب تعبيره.

وأضاف أن التعليم في البلاد حظي باهتمام كبير منذ وصول الرئيس الموريتاني لسدة الحكم، حيث أعلن عن المدرسة الجمهورية وأمر برصدكل ما يلزم لتجسيدها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوزارة أنجزت منذ سنة 2019، نحو 1500 فصل دراسي، وتعمل الآن على إنجاز1600 فصل دراسي، لصالح التعليم الابتدائي والثانوي.

وقال إن الوزارة ستعمل على أن يكون هذا المركب الجامعي موافقا للمقتضيات المعمارية، وأن ينجز في الآجال التعاقدية المحددة، وأن يكون وفق معايير الجودة فنيا ومعماريا.

وسيتم في إطار هذا المشروع بناء 4 مدرجات و81 مكتبا و80 فصلا دراسيا، لصالح كلية العلوم القانونية والاقتصادية، و38 مختبرا و10 مدرجات و80 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية العلوم والتقنيات، و11 مختبرا لغويا و73 مكتبا و35 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الآداب،ومدرجان و3 مكاتب و14 فصلا دراسيا، مخصصة لكلية الطب.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المركب الجامعي الذي يقع على مساحة إجمالية قدرها 37297 مترا مربعا، 919991674 أوقية.