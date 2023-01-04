وزارة الصحة توجه سيارات إسعاف إلى “الطرق الأكثر خطورة”

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أنها قررت سحب 6 سيارات إسعاف، من المحاور الطرقية التي أظهرت الإحصائيات فيها عدم تسجيل أكثر من حادث سير خلال شهرين، ونقلها إلى محاور أخرى.

وقالت الوزارة إن إحصائيات السنتين 2021 و 2022 التي قامت بها المصالح المعنية بالسلامة الطرقية، تبين أن بعض سيارات الإسعاف المخصصة لإجلاء ضحايا حوادث السير، تقوم كل شهرين بتدخل واحد في المتوسط.

وأضافت في منشور لها أنه سيتم توجيه 3 من السيارات المذكورة، إلى دعم المحاور الأكثر خطورة (نواكشوط – بوتلميت، نواكشوط – روصو، انواكشوط – انواذيبو)، فيما سيتم توجيه الثلاث المتبقية إلى دعم المراكز الصحية التي تحتاج سيارات إسعاف.

وأكدا الوزارة أنها ألزمت المراكز الصحية في المناطق التي تندر فيها حوادث السير بالتكفل بإسعاف ضحايا الحوادث في تلك المناطق.