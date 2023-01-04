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أخبارالساحل

سقوط 5 قتلى في هجوم مسلح بمالي

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 37 دقيقة
آليات ثقيلة ومعدات مختلفة أتلفها المهاجمون (موقع الجيش المالي) أرشيف

أعلنت السلطات المالية أمس الثلاثاء سقوط خمسة قتلى، هم عنصرا إطفاء وثلاثة مدنيين، في هجوم مسلح استهدف مركزا للإسعافات الأولية في ماركاكونغو في جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الأمن والحماية المدنية في بيان إنه “ليلة الثاني إلى الثالث من كانون الثاني/يناير (…) قرابة الساعة 21:00، تعر ض مركز للإسعاف المروري تابع للحماية المدنية في ماركاكونغو، على الطريق بين باماكو وسيغو، لهجوم من قبل مسل حين مجهولين”.

ونقل البيان عن نائب المدير العام للحماية المدنية دراماني ديالو قوله إن الهجوم أسفر عن سقوط خمسة قتلى، هم ثلاثة مدنيين وعنصرا إطفاء، وجريح واحد.

وأكد البيان أن “قوات الدفاع والأمن تتخذ كل الإجراءات للبحث عن مرتكبي هذا العمل الدنيء وتحديد هوياتهم واعتقالهم حتى يحاسبوا على أفعالهم”.

وتندر الهجمات في المنطقة التي وقع فيها هذا الهجوم، لكن مالي، الدولة الموجودة في منطقة الساحل، تشهد منذ عقد من الزمن تمردا جهاديا امتد إلى جارتيها النيجر وبوركينا فاسو.

وأسفر هذا التمرد في الدول الثلاث عن سقوط آلاف القتلى بين مدنيين وعسكريين وتهجير أكثر من مليوني شخص من ديارهم.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 37 دقيقة

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