موريتانيا.. تعيينات في وزارتي الداخلية والصيد 

أقر مجلس الوزراء، ليوم الأربعاء، خلال أول اجتماع له في عام 2023 تعيينات في وزارتي الداخلية واللامركزية والصيد والاقتصاد البحري.

وجاءت التعيينات كالآتي:

وزارة الداخلية واللامركزية

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: يحيى ولد الشيخ محمد فال، إداري مدني والي داخلت انواذيبو سابقا

الإدارة الإقليمية

ولاية داخلت انواذيبو

الوالي: ماحي ولد حامد، إداري مدني، المدير العام الإدارة الإقليمية سابقا

وزارة الصيد والاقتصاد البحري

المؤسسات العمومية

وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية

– المديرة العامة: زينب بنت يي، حاصلة على المتريز في المصادر البحرية والمياه العذبة، مكلفة بمهمة سابقًا

– المدير العام المساعد: سيك حسان، مساعد بيطري.

الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية

المدير العام: الفضيل ولد سيداتي، حاصل على المستر 2 في القانون وسلامة الأنشطة البحرية والمحيطية

المدير العام المساعد: محمد يسلم أحمد الحسن، مهندس دولة في الهندسة البحرية، شعبة تجهيزات السفن، مدير البحرية التجارية سابقا.