موريتانيا.. تعيينات في وزارتي الداخلية والصيد
أقر مجلس الوزراء، ليوم الأربعاء، خلال أول اجتماع له في عام 2023 تعيينات في وزارتي الداخلية واللامركزية والصيد والاقتصاد البحري.
وجاءت التعيينات كالآتي:
وزارة الداخلية واللامركزية
ديوان الوزير
مكلف بمهمة: يحيى ولد الشيخ محمد فال، إداري مدني والي داخلت انواذيبو سابقا
الإدارة الإقليمية
ولاية داخلت انواذيبو
الوالي: ماحي ولد حامد، إداري مدني، المدير العام الإدارة الإقليمية سابقا
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
المؤسسات العمومية
وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية
– المديرة العامة: زينب بنت يي، حاصلة على المتريز في المصادر البحرية والمياه العذبة، مكلفة بمهمة سابقًا
– المدير العام المساعد: سيك حسان، مساعد بيطري.
الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية
المدير العام: الفضيل ولد سيداتي، حاصل على المستر 2 في القانون وسلامة الأنشطة البحرية والمحيطية
المدير العام المساعد: محمد يسلم أحمد الحسن، مهندس دولة في الهندسة البحرية، شعبة تجهيزات السفن، مدير البحرية التجارية سابقا.