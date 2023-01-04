الحكومة تصدق على الترقية الأكاديمية لبعض الأستاذة المبرزين

صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعي على مشروع مرسوم يقضي بالتقدم في الدرجة للأساتذة المبرزين.

ويهدف مشروع المرسوم المذكور إلى الترقية الأكاديمية لبعض المدرسين الاستشفائيين الجامعيين من درجة أساتذة مبرزين إلى درجة أساتذة استشفائيين جامعين بعد ما استوفوا الشروط المطلوبة للترقية وتحصلوا على موافقة المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد الأمين آبي الشيخ الحضرامي، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، إن مشروع المرسوم المذكور يأتي انصافا لأصحاب هذا السلك الذين لم يشهدوا أي تقدم منذ سنة 2010.

إلى ذلك، قدم وزير التعليم والبحث العلمي اليوم خلال مجلس الوزارء بيانا حول الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن إعداد هذه الاستراجية استند إلى تشخيص حالة قطاع التعليم العالي «مما مكن ن تقدير التوقعات العامة لمنظومة التعليم العالي من حيث أعداد الطلاب وتكلفة التمويل».

وأشار البيان إلى الجهات الفاعلية الرئيسية المعنية بقضايا التعليم شاركت بشكل خاص والنظام التعليمي بشكل عام في مسار إعداد هذه الاستراتيجية وخطة عملها المقدرة التكاليف للفترة 2023-2026.

وتنقسم استراتجية التعليم إلى ثلاث محاور رئيسية هي « حشد المواد الملائمة لتطورات التعليم العالي الموريتاني» و «تحسين الحكامة» و «تعزيز كفاءة مؤسسات التعليم العالي»