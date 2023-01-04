الحزب الحاكم يعيد تشكيل هيئات الإشراف على الانتخابات (أسماء)

أصدر رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، ماء العينين ولد اييه، اليوم الأربعاء، مذكرة تعيد تشكيل هيئات الإشراف على التحضير لانتخابات 2023.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

منسقية ولايتي الحوض الشرقي والحوض الغربي:

منسقية الحوض الغربي:

مقاطعة لعيون :

المنسق المقاطعي: شيخنا ولد الياس

المنسق المقاطعي المساعد: محمد الشيخ ولد احبيب.

الأعضاء :

آمنة منت سيد يعرف

محمد الأمين احمد سالم.

منسقية ولايتي لعصابه وكيدماغا:

المنسق العام: سيد أحمد محمد

المنسق العام المساعد: أحمد سالم محمد فاضل.

الأعضاء:

التيجاني ابيليل

محمد الأمين اطراح.

منسقية ولايتي لبراكنه وكوركول:

منسقية لبراكنه:

المنسق الجهوي: سيد ولد الزين

المنسق الجهوي المساعد: تقي الله ولد محمد الفقيه.

الأعضاء :

هاوا يرو جا

أبوبكر محم

منسقية ولاية كوركول:

مقاطعة كيهيدي :

المنسق المقاطعي: يحي ولد عبد الدايم

المنسق المقاطعي المساعد: امم ولد احماه الله.

الأعضاء:

الحسن المختار انكيدى

احمدناه ابليل

فضيلة بنت الشيكر

علين مختار كي .

منسقية ولايتي اترارزة وإنشيري:

المنسق العام: يحي أحمد الوقف

المنسق العام المساعد: اندونكو مامدو لامين

الأعضاء:

جاكانا محمد يوسف

تسلم صمبه

منسقية اترارزة:

مقاطعة روصو:

المنسق المقاطعي : محمد الأمين ولد محمد الحاج

المنسق المقاطعي المساعد : حمزة عبدول اتيام

المنسق المقاطعي المساعد : الناجي ولد الصبار .

الأعضاء:

مريم بنت سيدينا

حسين با.

منسقية ولايتي آدرار وتكانت :

المنسق العام: أحمدو ولد الشيخ الحضرمي

المنسق العام المساعد: محمد الأمين عبد الله احمادو.

الأعضاء:

الدكتورة آمينتا با يحي

أمينو محمد الراظي.

منسقية ولايتي دخلت انواذيبو وتيرس الزمور :

الأعضاء:

بمب ولد باهيه

المختار ولد خي

بندا صو.

داخلت أنواذيبو:

الأعضاء:

– سلامه بنت لمرابط: ممثلة اللجنة الوطنية للنساء

مقاطعة انواذيبو:

المنسق المقاطعي : إدوم ولد عبدي ولد اجيد

المنسق المقاطعي المساعد : أحمد ولد خطري

المنسق المقاطعي المساعد : الشيخ ولد أواه

المنسق المقاطعي المساعد : صال صيدو.

الأعضاء:

أم كفه منت أمنش

صفية بنت بمب

أيساتا نيانغ

جا صيدو تيلل

التراد ولد المختار

اباه اباه يحظيه .

مقاطعة الزويرات :

المنسق المقاطعي: اتيام زكريا

المنسق المقاطعي المساعد: محمد محمود حمادي

الأعضاء:

رقية لي

إزيد بيه جعفر ابيبو.

منسقية ولايات نواكشوط:

نواكشوط الغربية:

مقاطعة لكصر:

الأعضاء:

حاجة بنت المعزوز.