بحضور غزواني.. تنظيم منتديات عامة حول العدالة (تفاصيل)

يفتتح الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس، المنتديات العامة حول العدالة المنظمة من طرف وزارة العدل وبمشاركة الفاعلين في قطاع العدالة، لتشخيص واقع العدالة وتقديم توصيات لإصلاح القطاع.

ومن المنتظر أن يلقي ولد الغزواني خطابًا أمام المشاركين في المنتديات، بالإضافة إلى كلمات رسمية أخرى سيلقيها الأمين العام لنادي القضاة ونقيب المحامين، بالإضافة إلى وزير العدل.

وتستمر المنتديات العامة حول العدالة حتى يوم الأربعاء المقبل، على أن يخصص اليوم الأول لاستعراض تجارب دول السنغال، الإمارات والمغرب، قبل الاستماع إلى عرض مقدم من ممثل النقابات ذات التقاليد المشتركة، وهو دومينيك تريكو، من باريس.

أما بقية أيام المنتديات فستخصص لإدارة ونقاش خلاصات الورشات الست التي سيتوزع عليها المشاركون؛ الورشة الأولى تناقش “تشخيص واقع العدالة”، والورشة الثانية تناقش “جودة العدالة وحماية حقوق المتقاضين”.

وبحسب البرنامج المعلن للمنتديات فإن الورشة الثالثة ستناقش “نظام السجون والإصلاح الجنائي”، فيما ستناقش الورشة الرابعة موضوع “الولوج إلى العدالة”، لتناقش الورشتان الأخيرتان موضوعي “رقمنة العدالة” و”مهنيي العدل”.

ويوضح البرنامج أن كل ورشة ستعرض خلاصتها أمام المشاركين في المنتديات، قبل أن يفتح النقاش أمام الجميع، فيما يتولى المقررون مهمة تدوين الملاحظات والتوصيات.

وستختتم المنتديات بإصدار توصيات لإصلاح قطاع العدالة في موريتانيا، سيكون الوزير الأول محمد ولد بلال حاضرًا للاستماع إليها والتعقيب عليها في خطاب ختامي.