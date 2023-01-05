غزواني: سنأخذ مخرجات منتديات العدالة بعين الاعتبار

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن عزمه أخد مخرجات المنتديات العامة للعدالة بعين الاعتبار، “في سعينا إلى تطوير منظومتنا القضائية باستمرار، ترسيخا لقضاء مهني عادل ونزيه يكرس دولة القانون، ويضمن الحقوق والحريات ويكون مصدر طمأنينة للجميع في الداخل وفي الخارج” حسب تعبيره

وقال ولد الغزواني خلال خطابه في افتتاح المنتديات اليوم الخميس، إن “الدولة بذلت جهودا كبيرة في دعم استقلالية القضاء، من خلال ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتحسين ظروف عمل القضاة، وإصلاح وضعياتهم القانونية، وإعادة تنظيم مسارهم المهني، تمكينا لهم لأداء مهامهم على الوجه المطلوب”.

وأضاف أنه “حرصا على دعم القضاء في مهنيته ونجاعته، وجه بتنظيم منتديات عامة حول العدالة، الهادفة إلي تمكين كافة العاملين في قطاع العدل، من تشخيص واقع القضاء، والتداول حول أرز التحديات التي يواجهها، وتدارس كبريات القضايا المطروحة، من قبيل التكوين، والتخصص، وحماية حقوق المتقاضين، وتسهيل الولوج إلى الخدمة القضائية”.

ووأكد أنه ينتظر من هذه المنتديات، “رسم خارطة طريقة على شكل وثيقة وطنية، حوا إصلاح وتطوير العدالة، وكذلك ترجمتها إلى برنامج عمل مفصل، مقرون بآجال تنفيذ محددة ومؤشرات متابعة دقيقة،