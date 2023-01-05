المدير العام للإيسسكو: سنظهر خلال هذا العام ما تتميز به موريتانيا من إرث ثقافي

قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسسكو)، اليوم الخميس، سالم بن محمد المالك، إن المنظمة ستعمل خلال عام كامل على إظهار ما تتميز به موريتانيا من تاريخ وإرث ثقافي كبير للعالم الإسلامي وللعالم أجمع، وذلك بمناسبة اختيار مدينة نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وأضاف المدير العام للمنظمة بعيد لقاء جمعه بالرئيس الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني أنه أطلع الرئيس خلال المقابلة على برنامج يركز بشكل كبير جدا على الهوية الثقافية للعالم الإسلامي والهوية الثقافية الموريتانية وبعض الركائز الأساسية لموريتانيا كالمحظرة.

وأشار المدير العام للإيسيكو إلى أن الحديث عن المحظرة لا يعني تسجيلها فقط ضمن تراثنا الإسلامي، ولكنه يعني أيضا نقل هذه التجربة إلى دول العالم الإسلامي.

وقال إنهم في المنظمة يريدون أن يركزوا على الشباب وعلى المرأة وعلى الهوية الثقافية بشكل كبير جدا وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بطرق مختلفة مع الأخذ بالاعتبار للمستقبل والمتغيرات وكل ما يتعلق بالعالم الافتراضي الرقمي.