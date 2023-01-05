غزواني يضع حجر الأساس لجسر مدريد.. ويدشن شبكة طرق

وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الخميس في نواكشوط، الحجر الأساس لمشروع بناء جسر ملتقى الطرق المعروف بـ «كرفور مدريد» بمقاطعة عرفات.

وقالت الحكومة الموريتانية إن هذا المشروع سيمكن بعد انتهاء الأشغال فيه من بناء محول فوق ملتقى الطرق المذكور، يبلغ طوله 3ر1 كلم وبعرض قدره 5ر19 مترا، مما يجعله يتسع لسيارتين في الاتجاهين، مع وجود ممر للراجلين وآخر للدرجات.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المحول الذي أطلق عليه «محول الصداقة» 230 مليون يوان صيني وهو ما يعادل 121 مليون و900 ألف أوقية بتمويل من الدولة الصينية.

كما أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني مساء اليوم على تدشين شبكة طرق تتكون من 47 كلم.

وقال وزير التجهيز والنقل الموريتاني الناني ولد أشروقة بالمناسبة إن السنوات الثلاث والأشهر الخمسة المنصرمةُ من مأمورية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «كانت عامرة بالإنجازات النوعية على كامل الترابِ الوطني.»

وأضاف ولد أشروقة أن من بين الإنجازات طرق حضرية وطرق وطنية وجسور وأرصفة، منها ما «انتهى فيه العمل ودخَلَ طَور الاستغلال، ومنها ما وصل مرحلة متقدّمة من التنفيذِ، ومنها ما تمَّ إطلاقُهُ مؤخَّرًا، في إطار فعاليات تخليد ذكرى عيد الاستقلال المجيد».