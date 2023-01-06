الاحتفاء بنواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي

تنطلق اليوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، الاحتفالية الخاصة بإعلان نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023، بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول الإسلامية.

ويتضمن حفل الافتتاح تسليم شعار الاحتفالية لرئيسة جهة نواكشوط، من طرف المدير العام لمنظمة التعاون الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة”الإيسيسكو”.

بالإضافة إلى عدة خطابات، وعروض فنية من بينها عرض فلم وثائقي حول الدبلوملسية الثقافية الوطنية، ومشاهد إبداعية من المديح النبوي.

وفي الجناح الخاص بالمعارض، سيكون هنالك معرض خاص بالمحظر الموريتانية، بالإضافة إلى جناح للمخطوطات، وآخر للمواقع المسجلة على قائمة التراث الإسلامي.

ومن بين الأجنحة التي سيتم افتتاحها اليوم، جناح خاص بالآلات الموسيقية والفن التشكيلي، وأجنحة أخرى تتضمن الوجبات والصناعة التقليدية، والزينة والأزياء، والمنتوجات الفلاحية والزراعية، والبحرية، والطاقة والتعدين.

وابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر، تنطلق الندوة العلمية الأولى وهي بعنوان “العلم الموريتاني سفيرا” وتضم ثلاث جلسات، ويتولى رئاستها محمد المختار ولد اباه، وتنسيقها محمد بن تتا.

بالإضافة إلى جلسات علمية أخري تناقش عناوين، كـ” صورة الشنقيطي في المصادر العربية الحديثة”، و “علماء موريتانيا في المشرق الإسلامي” و “علماء موريتانيا في حواضر الغرب الإسلامي”، و “طريق الحاج، ملامح من التأثر والتأثير”.

وكان المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة،سالم بن محمد المالك، أعلن يوم أمس بعيد لقائه بالرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن برنامج التظاهرة بشكل كبير جدا على الهوية الثقافية للعالم الإسلامي والهوية الثقافية الموريتانية وبعض الركائز الأساسية لموريتانيا كالمحظرة التي تتميز بها هذه البلاد، مشيرا إلى أن الحديث عن المحظرة لا يعني تسجيلها فقط ضمن تراثنا الإسلامي، ولكنه يعني أيضا نقل هذه التجربة إلى دول العالم الإسلامي.

وأشار إلى أن هناك تطورا كبيرا في برامج عواصم الثقافة قدمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ونواكشوط كعاصمة للثقافة ستكون إحدى العواصم التي تطبق هذا البرنامج بالمنظور الجديد المختلف تماما. وأضاف أن المنظمته تشجع التركيز على الشباب وعلى المرأة، وعلى الهوية الثقافية بشكل كبير جدا، وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة بطرق مختلفة، مع الأخذ بالاعتبار للمستقبل والمتغيرات وكل ما يتعلق بالعالم الافتراضي الرقمي.

وقال إن هذا العام سيكون عاما متميزا حافلا بالأنشطة والبرامج والمسابقات والجوائز.