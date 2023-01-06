مدرب موريتانيا يمنع قصات الشعر الغربية خلال “الشان”

منع مدرب المنتخب الموريتاني للاعبين المحليين، القمري أمير عبدو، قصات الشعر الغربية، على اللاعبين المدعوين لتمثيل موريتانيا في بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان” الجزائر 2022.

وأفادت مصادر صحفية، أن أمير عبدو، أكد للاعبين “أنه لن يقبل ظهور اللاعبين بقصات شعر غربية”، خلال نهائيات “الشان” التي تحتضنها الملاعب الجزائرية بعد أيام قليلة.

وحسب ما أفاد الصحفي الرياضي أحمد لمام، فإن المدرب القمري، قال للاعبين: “يجب أن علينا ان نكون خير سفراء لوطن بأكمله”، مؤكدا عدم قبوله بالقصات الغريبة في صفوف المنتخب.

وأضاف أحمد لمام، أن “جميع اللاعبين نفذوا قرار المدرب القمري، خاصة الأسماء التي ظهرت مع أنديتها في الفترة الاخيرة في الدوري الوطني بقصات الشعر الغريبة”.

وأكد أن “هؤلاء اللاعبين ظهروا في معسكر المنتخب الوطني الأخير في تونس، بقصات شعر عادية، وذلك تلبية لقرار المدرب” حسب تعبيره.

ومن المقرر إقامة البطولة في الفترة ما بين 13 يناير و 4 فبراير من العام الجاري، وسيلعب المنتخب الموريتاني في المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه المنتخب المالي والأنغولي.