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موريتانيا.. الإعلان عن نتائج البطولة الوطنية للشطرنج

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 30 دقيقة

فاز اللاعب عبد الله ولد خالد، بالبطولة الوطنية الفردية للشطرنج في موريتانيا، بعد حسمه لثماني مباريات وتعادله في مباراة واحدة خلال مسيرته في البطولة.

خالد البالغ من العمر 14 عاما،تنافس إلى جانب لاعبين من مختلف الأعمار، في البطولة الوطنية الفردية للشطرنج الكلاسكي وتمكن من حسم اللقب لصالحة في النهائي، محققا الفوز في ثماني مباريات.

وتم تنظيم البطولة، التي شارك فيها عدد من لاعبي الشطرنج في موريتانيا، من طرف الاتحادية الوطنية للشطرنج، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأولمبية الرياضية، برعاية وزارة الثقافة.

كما تم خلال البطولة تنظيم مسابقة للشطرنج المفتوحة للشباب تحت سن 18 عاما.

وحسب ما أعلنت الاتحادية الموريتانية للشطرنج، فقد استفاد ولد خالد الفائز بالبطولة الوطنية، من دورات تدريبية نظمتها الاتحادي في وقت سابق إلى جانب عدد من نظرائه المهتمين بالمجال.

 

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 30 دقيقة

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