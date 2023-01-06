كتاب الضبط يحتجون على “التهميش” خلال منتديات العدالة

احتجت النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين، اليوم الجمعة، على ما قالت إنه “التهميش والاقصاء” في حق كتاب الضبط خلال المنتديات العامة للعدالة، التي انطلقت أمس الخميس وتستمر لأسبوع.

وقالت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إن اللجنة المنظمة للمنتديات مارست “الإقصاء الممنهج” ضد كتاب الضبط، داعية وزير العدل إلى التدخل من أجل إنهاء هذا الإقصاء.

البيان الذي جاء قبيل انطلاق ورشات المنتديات العامة لإصلاح العدالة، أشار فيه المكتب التنفيذي للنقابة إلى أنه “بعد اختتام الجزء الرسمي (من الحفل) وجد نفسه على سكة التهميش والإقصاء، والتي كانت ممنهجة ضد كتاب الضبط وماتزال”.

وأضاف المكتب أنه قد “تبين له أن ليس لكتاب الضبط موقعا، لا في التفاعل الإيجابي مع مطالبهم، ولا في صناعة الإصلاح القضائي المنشود”.

وأوضح المكتب التنفيذي أن الإقصاء الذي تعرض له كتاب الضبط تمثل في منعهم من “المشاركة الفعلية في تحضير أعمال المنتديات العامة لإصلاح العدالة”، بالإضافة إلى “التغييب المتعمد” لكلمة باسم كتاب الضبط في افتتاح المنتديات.

كما تحدثوا عن “اختفاء المقترحات والمطالب التي طرحها كتاب الضبط في المنتديات التحضيرية، فلم يظهر في حصيلة يوم الافتتاح منها إلا النزر القليل”.

وقال المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين إن هذا التهميش يأتي في ظل “عدم تعاطي وزارة العدل مع المطالب الملحة لكتاب الضبط رغم جاهزيتها وأحقيتها منذ مدة طويلة، وخيبة الأمل الملحوظة في نتائج المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بمطالب كتاب الضبط”.

وخلص المكتب إلى دعوة وزير العدل إلى “تدارك الموقف بتصحيح المسار، والعمل على تنفيذ مطالب كتاب الضبط الملحة والمشروعة، والتعاطي معهم بإيجابية في إطار المنتديات العامة وغيرها”.

كما قرروا “إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الجهات المعنية التي أظهرت تعاطيا إيجابيا مع المكتب التنفيذي للنقابة”، هذا بالإضافة إلى “بقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد دائم”.

وكانت المنتديات العامة حول العدالة قد افتتحت أمس الخميس، وهي منظمة من طرف وزارة العدل وبمشاركة الفاعلين في قطاع العدالة، لتشخيص واقع العدالة وتقديم توصيات لإصلاح القطاع.