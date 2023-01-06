موريتانيا… غزواني يستلم رسالة خطية من نظيره الإيراني

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، في القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط رسالة خطية من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

وسلم الرسالة الخطية المبعوث الخاص للرئيس الإيراني وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي.

وقال المبعوث الخاص الإيراني في تصريح للإعلام بعيد لقائه بولد الغزواني إن بلده يسعى لتطوير العلاقات مع موريتانيا في كافة المجالات وخاصة المجالات الثقافية كالسينما والفنون التشكيلية.

وأضاف المبعوث الإيراني أن اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2023 يشكل فرصة لتقديم «ثقافة موريتانيا وتاريخها العريق».

وحضر اللقاء الرئيس بالمبعوث الخاص الإيراني، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان محمد ولد اسويدات، ومدير ديوان الرئيس إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والمكلف بمهمة في الرئاسة محمد ولد سيدي جعفر.

كما حضره مساعد وزير الثقافة الإيراني محمد هاشمي، والسفير الإيراني في موريتانيا أمير علي إمام جمعه شهيدي .