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أخبار

غامبيا توجه تهمة الخيانة إلى ثمانية جنود على خلفية محاولة انقلاب

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 دقائق
رئيس غامبيا آداما بارو

وجهت حكومة غامبيا  تهمة الخيانة إلى ثمانية جنود لارتباطهم بمحاولة انقلاب مفترضة في ديسمبر، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة في بيان مساء أمس الجمعة.

وكانت السلطان الغامبية أعلنت في 21 ديسمبر أنها أحبطت محاولة انقلاب عسكرية في اليوم السابق.

والجنود الثمانية متهمون أيضا بالتواطؤ لارتكاب جريمة، وفق البيان.

ويقبع جميعهم في السجن باستثناء واحد لا يزال متواريا عن الأنظار، بحسب الحكومة.

وقال الناطق باسم الحكومة إيبريما جي سانكاريه إن “الحكومة الغامبية تعتبر (الأخير) فارا من وجه العدالة وتدعو المواطنين والقوات الأمنية (…) إلى تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو أمن”.

وسبق أن وجهت السلطات الغامبية  تهما إلى مدنيين اثنين وشرطي لارتباطهم بمحاولة الانقلاب المفترضة.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 دقائق

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