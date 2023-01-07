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أخبار

تآزر توزع مبالغ مالية على عشرات الأسر بمناطق «نائية» في آدرار

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

وزعت المندوبية العامة للتضامن مساعدات مالية لصالح عشرات الأسر المتعففة تقطن بمناطق نائية في مقاطعتي شنقيط وأوجفت بولاية آدرار.

وبلغ عدد المستفيدين من العملية مئة أسرة، وفق ما أعلنت المندوبية اليوم السبت.

وأشارت المندوبية إلى أن هذه المساعدات تأتي  تمشيا مع توجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، «الرامية إلى تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين وخصوصا لطبقات المجتمع الهشة».

وقالت المندوبية إنها أوفدت بعثة إلى هذه المناطق التابعة للمقاطعتين المذكورتين، والتي من بينها العين الصفرة وانتيرگنت، حيث بتسليم هذه المساعدات لهذه الأسر في عين المكان.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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