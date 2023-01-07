مباحثات بين موريتانيا وإيران لتعزيز التعاون الثقافي

أجرى وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات، اليوم السبت، مباحثات مع وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران محمد مهدي إسماعيلي، الذي يزور نواكشوط.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن المباحثات تناولت “أوجه التعاون بين القطاعين وسبل تعزيزه، وتفعيل المشاركة في التظاهرات الثقافية”.

وحسب نفس المصدر فإن الوزير الإيراني أكد أهمية “نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لهذا العام”.

وقال الوزير الإيراني إن هذا الاختيار “يعكس جهودا حثيثة ومهمة، وسيمكن من إبراز المعالم الإسلامية والحضارية للجمهورية الإسلامية الموريتانية للعالم أجمع”.

وأضاف أن موريتانيا “غنية بتراثها الإسلامي وبعدها العالمي”.

وكانت مدينة نواكشوط قد أعلنت أمس عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2023، بحضور وفود عديدة من الدول الإسلامية.