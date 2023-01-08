وزير العدل: كتاب الضبط قاعدة أساسية من قواعد العدالة

قال وزير العدل الموريتاني محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، إن كتاب الضبط يشكلون “قاعدة أساسية” من القواعد التي يقوم عليها القضاء في البلد، مشيدًا بالدور الذي يقومون به.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لورشة المهن القضائية ضمن ورش المنتديات العامة حول العدالة، قال فيه إن الورشة التي تضم المهن العاملة في قطاع العدالة من أهم ورش المنتديات.

وقال الوزير: “المهن القضائية تشكل قاعدة أساسية يقوم عليها القضاء، وخصوصا كتاب الضبط، لأنهم قاعدة أساسية من قواعد العدالة، ومن مهنيتها وإصلاحها”.

ولكن الوزير خلص في تصريحه إلى التأكيد على أن قطاع العدالة “كله جسم واحد، وليس هنالك أي تنافس، ومسألة تجزئة الجسم القضائي غير مقبولة، ولا يمكن العمل بها، لأننا على أرضية واحدة، وقاعدة واحدة صلبة إن شاء الله”.

وتأتي تصريحات الوزير بعد بيان صادر عن النقابة المستقلة لكتاب الضبط الرئيسيين، أول أمس الجمعة، تحدثت فيه عن “التهميش والاقصاء” في حق كتاب الضبط خلال المنتديات العامة للعدالة.

وقالت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي إن اللجنة المنظمة للمنتديات مارست “الإقصاء الممنهج” ضد كتاب الضبط، داعية وزير العدل إلى التدخل من أجل إنهاء هذا الإقصاء.

وفيما بدا أنه طمأنة، قال الوزير خلال زيارة الورشة: “كل الأفكار التي ستخرج من ورشتكم ستكون أولوية في التطبيق، وستطبق في المدى القصير”.

وشكر الوزير جميع المشاركين في ورش المنتديات على “الجهود” التي يبذلون، معبرًا عن أمله في أن تصل المنتديات إلى “مقترحات قابلة للتنفيذ تساهم في تقدم البلد”.

وقال إن المقترحات سيتم تنفيذها وفق مخطط زمني، أقله عام واحد وأقصاه ثلاث سنوات.