صال يعلن الحداد.. 40 قتيلا في تصادم حافلتين في السنغال

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، الحداد على عموم التراب السنغالي ابتداء من اليوم الأحد، بعد مصرع 40 شخصًا في حادث سير مأساوي، وسط البلاد.

وكان جهاز الإطفاء السنغالي قد أعلن مقتل 40 شخصًا وإصابة 87 آخرين، في حصيلة أولية، إثر تصادم حافلتين.

ووقع حادث السير على الطريق المتوجه نحو “كافرين”، وسط البلاد، ليل السبت/الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السنغالية (رسمية) إن الحادث وقع بالتحديد على بعد ست كيلومترات من مدينة “كافرين”، حين اصطدمت حافلة قادمة من العاصمة دكار، وأخرى قادمة من مدينة “كيدوغو”.

وعملت وحدات من جهاز الإطفاء والأمن السنغالي على إنقاذ الضحايا ونقل المصابين إلى المستشفى.

وكتب الرئيس السنغالي عبر تويتر: “إثر حادث سير خطير توفي 40 شخصا، قررت إعلان حداد وطني لثلاثة أيام ابتداء من اليوم التاسع من يناير”.

وأضاف ماكي صال: “ينعقد مجلس وزاري حاليًا من أجل اتخاذ تدابير صارمة حول السلامة الطرقية والنقل العمومي”.