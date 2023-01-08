نواكشوط.. النادي الموريتاني للجاليات يطلق أنشطته

أطلق النادي الموريتاني للجاليات، مساء أمس السبت، أنشطته في العاصمة نواكشوط، وذلك بعد أسابيع من تأسيسه من طرف بعض الموريتانيين المغتربين.

وجاء في إيجاز صحفي صادر عن النادي أنه “يضم كوكبة من النخب الموريتانية المغتربة، موزعة على جميع القارات”.

وأضاف النادي أنه يضم في عضويته “كفاءات وخبرات متعددة ومتنوعة، كما تمثل مختلف الطيف السياسي والاجتماعي والعرقي في موريتانيا”.

وقالت رئيسة النادي عربية آهنا، خلال حفل إطلاق الأنشطة، إن النادي “يسعى لأن يكون مكملا لدور الإدارة، وموجها لها، ويمثل حلقة وصل بينها وبين المغترب لخدمته”.

وطالبت باستحداث وزارة خاصة بالمغتربين، مشيرة إلى أن وجود هذه الوزارة “كفيل برسم سياسة قادرة على حل مشاكل المغتربين”، وفق تعبيرها.

وخلصت في ختام كلمتها إلى التأكيد على أن النادي “يمد يد الشراكة للجميع، وخاصة اتحاد مكاتب الجاليات، وكل المؤسسات المحلية والدولية”.

وتخلل الحفل كلمات ومشاركات من طرف بعض ممثلي مكاتب النادي في الخارج، كما ألقيت مداخلات تناولت أدب الاغتراب، وبعض التجارب الناجحة للمغتربين.