موريتانيا تعزي السنغال.. وماكي صال يتحدث من مكان الحادث

وجهت وزارة الخارجية الموريتانية تعزية إلى السنغال، إثر مصرع 39 شخصًا وإصابة المئات في حادث سير مأساوي وقع ليل السبت/الأحد، وسط البلاد.

وجاء في بيان للوزارة أنها “علمت ببالغ الأسى نبأ الحادث المروري المأساوي الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم بمنطقة كفرين، وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى بين إخواننا السنغاليين”.

وأضافت الوزارة أنه “إثر هذه الفاجعة المؤلمة، تتقدم الوزارة باسم الحكومة والشعب الموريتانيين بخالص التعازي والمواساة إلى جمهورية السنغال الشقيقة، حكومة وشعبا”.

في غضون ذلك، توجه الرئيس السنغالي ماكي صال إلى موقع الحادث، ومن هناك أعلن انعقاد مجلس وزاري يوم الاثنين حول السلامة الطرقية.

وقال صال في تصريح صحفي من مكان الحادث إن هنالك “إجراءات يتوجب اتخاذها من أجل إنهاء هذه الوضعية”.

وأضاف: “لا يمكننا تعريض حياة مواطنينا للخطر”، مشيرًا في السياق ذاته إلى الحادث المأساوي أودى بحياة العديد من الشباب.

وطلب الرئيس السنغالي من رئيس الحكومة تقديم مقترحات حول “التدابير اللازمة”، مشيرًا إلى أن هذه المقترحات يجب أن تشمل وضعية السيارات والفحص التقني، وشروط منح رخص السياقة، وأيضًا حول أوقات النقل.

وقال صال: “سنتخذ كل التدابير المناسبة لهذه الوضعية، وإلا فإننا سنعيش نفس الفاجعة مستقبلا”.