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مشروبات شائعة تؤدي إلى الصلع

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

كشف خبراء من جامعة تسينجهوا في بكين أن الرجال الذين يستهلكون مشروبات معينة قد يكونون أكثر عرضة لتساقط الشعر.

ووجد الخبراء أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعا بنسبة 30% لدى أولئك الذين يشربون مشروبات الطاقة بانتظام والشاي والقهوة والمحلاة.

وأكد فريق جامعة تسينجهوا أن أولئك الذين يشربون المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية معرضون لخطر أكبر.

وكشف البحث الذي نشرته مجلة Nutrients، أن هؤلاء الرجال كانوا يستهلكون ما بين لتر إلى ثلاثة لترات من هذه المشروبات كل أسبوع.

وقالوا إن الرجال الذين يشربون أكثر من مشروب محلى في اليوم كانوا أكثر عرضة بنسبة 42% للإصابة بتساقط الشعر، مقارنة بمن لم يشربوا هذه المشروبات قط.

وفي المتوسط، تناول الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر 12 مشروبا مُحلى أسبوعيا، مقارنة بسبعة مشروبات أسبوعيا للرجال الذين لم يتعرضوا لتساقط الشعر.

ودرس الباحثون عادات أكثر من 1000 رجل صيني تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاما خلال فترة أربعة أشهر.

وخلال هذا الوقت كان عليهم الإبلاغ عن عاداتهم الغذائية بالإضافة إلى تاريخ صحتهم العقلية.

وأشار الباحثون إلى أنه لم تتم دراسة المشروبات فقط، حيث وجدوا أيضا أن الرجال الذين يتناولون المزيد من الوجبات السريعة ويأكلون كميات أقل من الخضار لديهم فرصة أكبر للإصابة بتساقط الشعر.

وذكروا أيضا أن أولئك الذين لديهم تاريخ من مشاكل مثل القلق كانوا أيضا في خطر أكبر.

وذكر الخبراء سابقا أن اتباع نظام غذائي صحي هو مفتاح الخصلات الفاتنة ومنع تساقط الشعر.

المصدر: وكالات

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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