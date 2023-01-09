انطلاق “أكسبو الحج 2023” لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين

انطلقت اليوم الاثنين، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فعاليات النسخة الثانية من “إكسبو الحج” 2023؛ يناقش جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربتهم الدينية والتاريخية، وفقا لأهداف برامج رؤية السعودية 2030.

ويستعرض المؤتمر عدة محاور من بينها، التنافس ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، ضمن جلسات تتناول خدمات الإسكان والضيافة وتقف عند آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، كما يناقش «إكسبو الحج» مبادرة طريق مكة ودورها، والإجراءات الإلكترونية، بما فيها طريق مكة، في تسهيل إجراءات الحج ضمن مسارات رقمية ابتداء من القدوم وحتى المغادرة.

وتعد الإجراءات الإلكترونية المتقدمة المعمول بها في موسم الحج والعمرة، جزءاً من مساعي المملكة، لأن تكون ضمن أفضل 20 نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي بحلول عام 2030.

وتُعد مبادرة طريق مكة أنموذجاً لبرامج رؤية 2030 التي تسعى المملكة من خلالها إلى تسهيل رحلة الحج من خلال إنهاء إجراءات الحجاج في بلدانهم إلكترونياً، مروراً بخدمات الاستقبال والوصول في المطارات، وانتهاءً بالإجراءات الإلكترونية المساعدة في مغادرتهم إلى بلدانهم، وشملت في مرحلتها الأولى 5 دول، باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، والمغرب، وبنغلاديش. وبحسب ما أعل عنه فإن «إكسبو الحج»، يسعى إلى بناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة، تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات، بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال، لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.

وبلغ أعداد المشاركين في مسابقة “تحدي الحج والعمرة”، بنسختها الثانية للعام الجاري 2023، والتي تقيمها وزارة الحج والعمرة السعودية، أكثر من 300 فرقة من حول العالم، حيث تستهدف المسابقة تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى الديار المقدسة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وفقا لأهداف وبرامج رؤية السعودية 2030.