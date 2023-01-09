انطلاق “أكسبو الحج 2023” لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين
انطلقت اليوم الاثنين، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فعاليات النسخة الثانية من “إكسبو الحج” 2023؛ يناقش جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإثراء تجربتهم الدينية والتاريخية، وفقا لأهداف برامج رؤية السعودية 2030.
ويستعرض المؤتمر عدة محاور من بينها، التنافس ورفع كفاءة الأداء والتشغيل، ضمن جلسات تتناول خدمات الإسكان والضيافة وتقف عند آخر التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، كما يناقش «إكسبو الحج» مبادرة طريق مكة ودورها، والإجراءات الإلكترونية، بما فيها طريق مكة، في تسهيل إجراءات الحج ضمن مسارات رقمية ابتداء من القدوم وحتى المغادرة.
وبحسب ما أعل عنه فإن «إكسبو الحج»، يسعى إلى بناء منظومة مُتكاملة ومُستدامة، تُسهم في تطوير تجربة ضيوف الرحمن، بالاستفادة من أفكار ورؤى المختصين، واستشراف التوجهات المستقبلية، وتطوير فرص الشراكات والاتفاقيات والمبادرات، بما يثري تجربة ضيوف الرحمن، وإشراك المبتكرين ورواد الأعمال، لتعزيز جودة الخدمات المُقدمة في الحج، واستعراض جهود المملكة في تعزيز استدامة تطور الخدمات المُقدمة لضيوف الرحمن.