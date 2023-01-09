محليو موريتانيا يواجهون كوت ديفوار استعداد لـ«الشان»

يواجه المنتخب الموريتاني “المرابطون” للاعبين المحليين، مساء اليوم الاثنين، منتخب كوت ديفوار، في مباراة ودية بالعاصمة التونسية، في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة إفريقيا للمحليين” الشان” الجزائر 2022.
المباراة التي يحتضنها ملعب الشاذلي زويتن، في العاصمة التونسية، عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، ستقام دون حضور الجماهير، وستكون قبل الأخيرة للمنتخب الموريتاني، استعداد للشان.
وتحتضن الملاعب الجزائرية، في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين،
بمشاركة 18 منتخبا، قسموا على 5 مجموعات، تتكون الثلاثة الأولى من أربع منتخبات، فيما تضم مجموعتان 3 منتخبات فقط.
وسيلعب المنتخب الموريتاني في المجموعة الرابعة، ضمن بطولة إفريقيا للمحليين، التي تضم إلى جانبه المنتخب المالي والأنغولي، فيما تلعب الكوت ديفوات ضمن المجموعة الثانية من البطولة، إلأى جانب منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وأوغندا.