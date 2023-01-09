محليو موريتانيا يواجهون كوت ديفوار استعداد لـ«الشان»

‏المباراة التي يحتضنها ملعب الشاذلي زويتن، في العاصمة التونسية، عند الساعة الرابعة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، ستقام دون حضور الجماهير، وستكون قبل الأخيرة للمنتخب الموريتاني، استعداد للشان.

وتحتضن الملاعب الجزائرية، في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل، نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين،

بمشاركة 18 منتخبا، قسموا على 5 مجموعات، تتكون الثلاثة الأولى من أربع منتخبات، فيما تضم مجموعتان 3 منتخبات فقط.