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أخبار

لجنة وزارية تبحث دعم الزراعة في الحوض الشرقي

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

بحثت اليوم الاثنين، لجنة وزارية، ضمت وزراء المياه، والزراعة، والأمن الغذائي، والوكالة الونية للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، وضع خطة لإنجاز سدود وأحواض وحواجز مائية ودعم زراعة الخضروات والتعاونيات الأهلية في ولاية الحوض الشرقي.

كما بحثت اللجنة أيضا خطة لدعم الزراعة وإنشاء السدود بمقاطعة باركيول في ولاية لعصابة، شرقي موريتانيا.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، تقرير البعثة الفنية المشتركة بين هذه القطاعات، وناقشت سبل تعبئة الموارد الضرورية وتثبيت جدول زمني لتنفيذ هذه المهمة في الوقت المحدد لها.
تم تشكيل اللحنة شهر أكتوبر الماضي، بتوصيات من اللجنة الوزارية التي يأسها الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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