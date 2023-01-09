موريتانيا تصبح العضو 106 في البنك الآسيوي للاستثمار

أكد مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الاثنين، أنه وافق على طلب موريتانيا للعضوية في البنك، لتصبح العضو الـ106 في المؤسسة المالية.

وجاء في بيان صادر عن البنك الآسيوي، أن “موريتانيا عليها استكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على العضوية الكاملة، لتكون الدولة الـ55 غير الآسيوية المشاركة في أنشطة البنك”.

وأضاف البيان أن “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يرحب بموريتانيا كعضو محتمل”.

و أشار البنك في بيانه، إلى أنه قد وافق على ثمانية مشاريع في إفريقيا، وخصص 1.58 مليار دولار لتنفيذها، وتمت الموافقة على آخر قرض في ديسمبر 2022، وتم تقديمه لمصر لتمويل المترو في مدينة الإسكندرية.

وبدأ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عمله عام 2016 بمبادرة من الصين لتمويل مشاريع البنية التحتية في دول المنطقة، برأسمال مسجل قدره 100 مليار دولار.