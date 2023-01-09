موريتانيا تشارك في مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية

تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية والذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم، ويمثل موريتانيا في هذا المؤتمر وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح.

ويناقش المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عددا من الموضوعات في قطاع التعدين، وتشمل التطورات الاقتصادية والبيئية العالمية التي تؤثر على صناعة المعادن في المنطقة، والممارسات البيئية والاجتماعية من حيث المنافسة وتكافؤ الفرص، والشكل الذي ستكون عليه شركة تعدين المستقبل، والتطابق بين العرض والطلب ودور المنطقة في سد الفجوة.

وخلال مؤتمر صحفي قال المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشؤون التعدين إن المؤتمر يعد منصة دولية شاملة، تتيح الفرصة للمستثمرين وشركات التعدين والأطراف المعنية بقطاع التعدين على مستوى العالم للالتقاء والاطلاع على كل ما يهمهم حول إمكانات وفرص قطاع التعدين في منطقة التعدين الناشئة.

ومن المقرر أن يسبق انطلاق المؤتمر عقد الاجتماع الوزاري السنوي الثاني في العاشر من يناير الجاري، بمشاركة 60 دولة ممثلة بـ40 وزيرا و18 مسؤولا رفيع المستوى، بالإضافة إلى حضور 10 منظمات إقليمية ودولية.

وسيناقش الاجتماع مجموعة من المواضيع من بينها تنمية المنطقة وزيادة إسهاماتها في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الحرجة، وتعزيز التعدين المسؤول والمستدام وزيادة القيمة لثروة المنطقة المعدنية.