السعودية ترفع القيود عن أعداد الحجاج وتخفض تكلفة التأمين

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة اليوم الاثنين بأنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام ولن يشترط فيه حد أعلى للعمر.

وأشار الربيعة خلال افتتاح “أكسبو الحج” إلى تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63% اعتباراً من يومغدٍ الثلاثاء، مؤكداً عودة أعداد الحجاج للأعداد التي كانت قبل فترة فيروس كورونا وبدون تحديد العمر.

معالي وزير الحجّ والعمرة د.توفيق الربيعة، يزفّ البشرى في افتتاح “#اكسبو_الحج 2023″: “أعداد الحجّاج في موسم 1444هـ ستعود كما كانت قبل جائحة كورونا، دون شروط على العمر”.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/M5ex8cpt5L — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) January 9, 2023

وأضاف الربيعة “حكومة المملكة قدمت العديد من الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن“.

وأكمل الربيعة “يمكن استخراج تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في المملكة، والسماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية“.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقية ومذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها: “هيئة الأوقاف العامة“، و“الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات“،و“مجمع الملك سلمان للغة العربية“، و“الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس“، و“لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية“، لتقديمعدد من الخدمات وتبادل الخبرات.

كما جرى توقيع أكثر من 57 اتفاقية لخدمات الحج مع جميع الدول الإسلامية تتضمن أعداد الحجاج والخطة المخصصة لمنافذ القدوم،والتعليمات الصحية والإجرائية.

و تحت عنوان “الجودة في منظومة الخدمات” انطلقت، اليوم، فعاليات أكبر معرض ومؤتمر دولي متخصص في خدمات الحج والعمرة، مؤتمرومعرض خدمات الحج والعمرة “اكسبو الحج”، وبمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويُقدم “اكسبو الحج” العديد من الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بجودة المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة،ويعد “اكسبو الحج” منصة و بوابة للمستثمرين و المبتكرين و المهتمين بتطوير منظومة الحج والعمرة وذلك في الفترة 16 – 19 جماديالثاني 1444هـ الموافق 09 – 12 يناير 2023م.

ويعــد المؤتمــر والمعــرض نافــذة هامــة لتوطيــد أواصر التواصــل مــع جميع دول وشــعوب العالــم العربــي والإسلامي إقليميـًـا وعالميًــا،انطلاقًا مــن رؤيـة المملكـة 2030، لتقـديم استـراتيجية متكاملـة لتطويـر منظومـة الحـج والعمـرة عـر تسـخير الطاقات والإمكانـات لخدمـةضيـوف الرحمـن.