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أخبار

السعودية ترفع القيود عن أعداد الحجاج وتخفض تكلفة التأمين

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة اليوم الاثنين بأنه لا توجد أي قيود على أعداد الحجاج القادمين لموسم حج هذا العام ولن يشترط فيه حد أعلى للعمر.

وأشار الربيعة خلال افتتاحأكسبو الحجإلى تخفيض تكلفة التأمين على الحجاج بنسبة 73% والمعتمرين بنسبة 63% اعتباراً من يومغدٍ الثلاثاء، مؤكداً عودة أعداد الحجاج للأعداد التي كانت قبل فترة فيروس كورونا وبدون تحديد العمر.

وأضاف الربيعةحكومة المملكة قدمت العديد من الخدمات لخدمة ضيوف الرحمن“.

وأكمل الربيعةيمكن استخراج تأشيرة العمرة خلال أقل من 24 ساعة ومن حق الزائر زيارة أي مدينة في المملكة، والسماح لبعثات الحج بالتعاقد مع أي شركة مرخصة بهدف تعزيز التنافسية“.

وشهد المؤتمر توقيع عدد من اتفاقية ومذكرات تفاهم مع عدة جهات، منها: “هيئة الأوقاف العامة، والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات،ومجمع الملك سلمان للغة العربية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، لتقديمعدد من الخدمات وتبادل الخبرات

كما جرى توقيع أكثر من 57 اتفاقية لخدمات الحج مع جميع الدول الإسلامية تتضمن أعداد الحجاج والخطة المخصصة لمنافذ القدوم،والتعليمات الصحية والإجرائية

و تحت عنوانالجودة في منظومة الخدماتانطلقت، اليوم، فعاليات أكبر معرض ومؤتمر دولي متخصص في خدمات الحج والعمرة، مؤتمرومعرض خدمات الحج والعمرةاكسبو الحج، وبمشاركة وفود دولية من أكثر من 57 دولة من جميع أنحاء العالم.

ويُقدماكسبو الحجالعديد من الخدمات والحلول المبتكرة للارتقاء بجودة المقدمة لضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة،ويعداكسبو الحجمنصة و بوابة للمستثمرين و المبتكرين و المهتمين بتطوير منظومة الحج والعمرة وذلك في الفترة  16 – 19 جماديالثاني 1444هـ الموافق 09 – 12 يناير 2023م.

ويعــد المؤتمــر والمعــرض نافــذة هامــة لتوطيــد أواصر التواصــل مــع جميع دول وشــعوب العالــم العربــي والإسلامي إقليميـًـا وعالميًــا،انطلاقًا مــن رؤيـة المملكـة 2030، لتقـديم استـراتيجية متكاملـة لتطويـر منظومـة الحـج والعمـرة عـر تسـخير الطاقات والإمكانـات لخدمـةضيـوف الرحمـن.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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